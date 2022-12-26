Пожилых людей в Карелии призвали не ходить в гости из-за угрозы гриппа

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрирован рост заболеваемости гриппом на 10%.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, за минувшие семь дней зарегистрирован рост заболеваемости гриппом на 10% с лишним. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет.



Об этом в соцсети написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.



По его словам, за прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ госпитализированы 84 человека (+25,7%). Число заболевших ковидом снизилось почти на 50%.



«Но это не означает, что надо расслабляться, - заявил министр. - Призываю соблюдать элементарные меры профилактики: носить маску, тепло одеваться, при первых симптомах ОРВИ оставаться дома, вакцинироваться. Прививку вы можете сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах в праздничные дни, по режиму работы поликлиник».



Министр отметил, что пожилым людям необходимо воздержаться от походов в гости и общественные места.



«Новый год - это семейный праздник, проведите его дома», - заявил Охлопков.