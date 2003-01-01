Пожилых петрозаводчанок обманули по новой схеме

Обманутые мошенниками люди отдают свои деньги и сами становятся соучастниками мошенничества.

В Петрозаводске мошенники обманули двух пожилых женщин по новой схеме. Сначала злоумышленники по телефону представились сотрудниками полиции и убедили 75-летнюю пенсионерку, что ее подозревают в преступлении. Мошенники потребовали отдать все деньги курьеру, чтобы избежать тюрьмы. Пенсионерка собрала 160 тысяч рублей и отдала их незнакомой женщине у подъезда.

Полиция выяснила, что курьером оказалась 90-летняя жительница Петрозаводска, которая тоже стала жертвой обмана. Мошенники убедили ее, что ее деньги хотят похитить, и заставили перевести накопления на чужой счет. Затем женщину убедили поучаствовать в «спасении» других пенсионеров, деньги которых тоже якобы в опасности.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция предупреждает, что преступники стали использовать пожилых людей в качестве курьеров, и просит граждан быть бдительными при подозрительных звонках.

