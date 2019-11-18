Пожилых жителей Карелии научат "разгружать" мозг

Психолог 20 ноября проведет занятие для пенсионеров, сообщили в ОПФР по Карелии.

В 15.00 в отделении Пенсионного фонда по Карелии на ул. Кирова, 23 состоится очередная тематическая встреча для пенсионеров в рамках проекта "Университет серебряного возраста".



Занятие проведет психолог Елена Погодина. Она расскажет о методе, который позволяет быстро выработать навыки саморегуляции, и с их помощью, во-первых, пресекать рост нервно-психического напряжения, во-вторых, снимать стрессовое состояние для выхода из кризисной ситуации, и, в-третьих, вызывать "нейтральное состояние" для "разгрузки" мозга.



На занятии планируется практическая часть, где желающие смогут выполнить все упражнения самостоятельно. По словам психолога, данный метод не имеет противопоказаний, не требует использования особых средств, дополнительного оборудования и медикаментов.



Стать участниками встречи могут все желающие.

Ранее жителям Карелии рассказали о подготовке документов к пенсии.