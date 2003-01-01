Путин подписал закон об ответственности за склонение детей к терроризму

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к террористической и диверсионной деятельности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что инициатива направлена на обеспечение безопасности государства и граждан в условиях специальной военной операции. Законопроект получил поддержку всех фракций парламента, что свидетельствует о единстве в вопросах защиты страны от диверсионно-террористических угроз.
Основные положения закона:
— Возраст уголовной ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности снижен до 14 лет;
— Отменены сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
— Запрещено условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
— Условно-досрочное освобождение возможно только после отбытия не менее ¾ срока наказания.
Закон также ужесточает ответственность организаторов диверсионно-террористической деятельности — они будут нести ответственность за все преступления, совершенные таким сообществом. На преступления диверсионной направленности распространяется запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией.
Напомним, Совет Федерации одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 16 до 14 лет.