Познер объяснил бедность россиян 40-летним отставанием от стран Запада

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Россия отстает от стран Большой семерки на 40 лет по части производительности труда

Этим он объяснил причину, по которой большинство россиян живет бедно.

Такое мнение Познер высказал на своей странице в Instagram. По словам телеведущего, ему задали вопрос: почему «в такой богатой природными ресурсами и совсем небольшой по численности населения стране, как Россия» большинство людей живет «очень бедно», и изменится ли ситуация, если доходы от продажи ресурсов будут распределяться между гражданами.

"Производительность труда сегодня в России в три раза ниже, чем в Америке. Даже в Турции она в полтора раза выше, чем в России. Мы находимся на том уровне, на каком находились страны Семерки в 1980 году — то есть отстали на 40 лет", — заявил Познер, подчеркнув, что дело не в распределении ресурсов, а в "системных проблемах".

В страны Большой семерки, напомним, входит Великобритания, Италия, Германия, Франция, Канада, США и Япония, пишет Ura.news.