Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:00, 23 Марта 2019
фото: ТАСС / Артем Геодакян

Познер: Почему к женщинам в России относятся как ко второму сорту

Загрузка...

Телеведущий Владимир Познер упрекнул женщин в мизогинии.

По его словам, сами женщины часто считают, что "мужчины действительно важнее", и принимают, когда их называют "наши милые женщины", пишет Lenta.ru.

Познера удивляет, что Международный женский день не воспринимается россиянами как торжество равноправия. Он отмечает, что в России женщин по-прежнему принято считать слабым полом: им уступают места в общественном транспорте, а 8 Марта, в день борьбы и равенства, дарят цветы.

"Это вообще непонятно совершенно. "Наши милые женщины…" – просто хочется дать в глаз. Не об этом же речь", – негодует журналист.

В подтверждение своих слов о пренебрежительном отношении общества к женщине он приводит в пример поговорку "Курица – не птица, баба – не человек".

"И беда еще в том, что сами женщины часто считают, что мужчины действительно важнее. Моя надежда только на молодых совсем, на тех, которым сегодня 16,17,18 [лет], у них все-таки другие взгляды", – полагает Познер.

Отношение к женщинам "как ко второму сорту", по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство. Согласно христианскому учению, Ева была создана из ребра Адама, кроме того, она – "главная грешница, она его совратила, из-за нее их выгнали из рая", заключает ведущий.

Познер считает, что в России зря "похохатывают над харассментом". Он утверждает, что ему известно множество случаев, когда женщинам для собственного продвижения необходимо было спать с начальниками.

"И это считается совершенно нормальным. А на самом деле это абсолютнейшее… не знаю даже как сказать", – резюмировал журналист.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-03-23 11:36:55
Совершенно бесполезный и враждебный нашей стране человек и хорошо встроился в систему. Когда-то, хвастаясь, называл сумму миллион долларов, которую предлагал человек, чтобы "засветиться" в его передаче. А почему у него такие преференции и не сходит с экрана ТВ, имея гражданства других государств? Потому, что отец его, проживая за границей, был информатором КГБ. А теперь этот чел паразитирует на старом родственном капитале. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

22.03.2019 16:22
Капитал
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
"Ну, вы, ребята, даете!" 6
22.03.2019 12:33
"Под ответственность попадают все" 4
20.03.2019 16:21
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»