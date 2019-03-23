Познер: Почему к женщинам в России относятся как ко второму сорту

Телеведущий Владимир Познер упрекнул женщин в мизогинии.

По его словам, сами женщины часто считают, что "мужчины действительно важнее", и принимают, когда их называют "наши милые женщины", пишет Lenta.ru.

Познера удивляет, что Международный женский день не воспринимается россиянами как торжество равноправия. Он отмечает, что в России женщин по-прежнему принято считать слабым полом: им уступают места в общественном транспорте, а 8 Марта, в день борьбы и равенства, дарят цветы.

"Это вообще непонятно совершенно. "Наши милые женщины…" – просто хочется дать в глаз. Не об этом же речь", – негодует журналист.

В подтверждение своих слов о пренебрежительном отношении общества к женщине он приводит в пример поговорку "Курица – не птица, баба – не человек".

"И беда еще в том, что сами женщины часто считают, что мужчины действительно важнее. Моя надежда только на молодых совсем, на тех, которым сегодня 16,17,18 [лет], у них все-таки другие взгляды", – полагает Познер.

Отношение к женщинам "как ко второму сорту", по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство. Согласно христианскому учению, Ева была создана из ребра Адама, кроме того, она – "главная грешница, она его совратила, из-за нее их выгнали из рая", заключает ведущий.

Познер считает, что в России зря "похохатывают над харассментом". Он утверждает, что ему известно множество случаев, когда женщинам для собственного продвижения необходимо было спать с начальниками.

"И это считается совершенно нормальным. А на самом деле это абсолютнейшее… не знаю даже как сказать", – резюмировал журналист.