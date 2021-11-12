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«Правда про печи немецких концлагерей — хорошая прививка от нацизма»

Новости. Общество
15:39, 14 Декабря 2021
фото: На Параде ветеранов. Петрозаводск, 1977 год. © Фоторхив Бориса Семенова

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Автор рубрики «Как это было» Армас Машин рассказал, как в СССР воспитывали патриотов.

Как отмечает Армас Машин, сейчас становится модно сказать «война». «Мы находимся в состоянии войны уже около двух лет, и теперь мы должны взять свой «Берлин». Война — это время коронавирусных ограничений. «Берлин» — закон о QR-кодах.

В советское время Берлин был столицей страны-союзницы, братской ГДР, и брать его никто не собирался. В СССР говорили о защите социалистического Отечества и мира во всем мире.
Память о войне была в прямом смысле слова живой памятью наших отцов и дедов, которые взяли Берлин и раздавили фашизм в мае сорок пятого.

«Мы слышали рассказы дедушек и бабушек о войне. Расспрашивали про войну у них и своих родителей, в детстве оказавшихся, кто в эвакуации, кто под врагом. Ветераны Великой Отечественной были рядом — в каждой семье, в каждом дворе, каждом доме. Мы смотрели кино про войну, читали книги про войну, пели военные песни. И, конечно, мальчишками играли в войну. В военных фильмах и книгах были очень даже страшные места и эпизоды: нас не ограждали от правды. Правда про деревни, сожженные вместе с людьми, про печи немецких концлагерей, про чудовищные пытки и казни советских патриотов — хорошая прививка от нацизма. Посильнее иных прививок», — написал Машин.

Нас, считает Армас Машин, воспитали патриотами своей страны, СССР, теперь Российской Федерации.

Что думает автор рубрики «Как это было» про нынешнее поколение, читайте здесь.

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