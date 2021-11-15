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Правила перевозки детей массово проверят в Петрозаводске

Новости. Общество
10:14, 21 Ноября 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска

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Рейд "Юный пассажир" пройдет в Петрозаводске в воскресенье, 21 ноября.

Сотрудники Госавтоинспекции в воскресенье, 21 ноября проведут массовую проверку по соблюдению водителями правил перевозки юных пассажиров, а также напомнят об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

С начала года в Петрозаводске 6 юных пассажиров получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, напомнили в ГИБДД города.

Перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.

Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

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Комментарии

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кир
2021-11-21 10:29:05
Можно массово проверить. А как изменить массовое сознание?
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