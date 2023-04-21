Правила перевозки детей проверят 29 июня в Петрозаводске

Вечером дорожные полицейские проверят, как соблюдаются правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД города.

Сегодня вечером, 29 июня, сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактический рейд «Право на безопасность».

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте.

Безопасность детей-пассажиров во время поездки зависит от взрослых, отметили в городской Госавтоинспекции.

Нарушение правил перевозки детей влечет за собой штраф в размере 3 тысяч рублей, напомнили в ГИБДД.