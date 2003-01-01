Правила поездок в туманную погоду напомнили в МЧС Карелии

Плотный туман окутал Петрозаводск. Советы, как водителям не попасть в аварию, дали в МЧС Карелии.

Туман опасен как для водителей, так и для пешеходов, напомнили спасатели. Условия видимости ухудшаются, на дорогах возрастает вероятность происшествий.

Пешеходам в ведомстве порекомендовали носить одежду со светоотражающими элементами, переходить проезжую часть по правилам и только в положенном месте.



— Водитель, соблюдай скоростной режим и будь аккуратен. Иногда туман настолько плотный, что автомобилист не видит даже капота собственной машины. Не бери за ориентир машину, которая едет впереди тебя. Водитель другого автомобиля видит перед собой не больше твоего, — говорят в МЧС.

В некоторых случаях лучший выход: остановиться и переждать. Синоптики прогнозируют туманную погоду ночью и с утра 10 сентября. Причиной тому разница температур ночью и днем.