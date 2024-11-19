Правила получения медсправки для водителей хотят ужесточить

Обязательную сдачу анализов предлагает ввести Национальный автомобильный союз.

В России хотят обязать сдавать анализы для получения медицинской справки, чтобы не допустить до руля алко- и наркозависимых водителей. Это поможет избежать части аварий, пишет Mash в своем в своем Telegram-канале со ссылкой на вице-президент Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

По его словам, автошколы сейчас дружат с клиниками и быстро решают вопрос получения справок без осмотра и анализов. Этим пользуются те, кто лишился прав из-за езды в пьяном виде, хотя неясно, перестал пить автомобилист или нет.

Союз обратился в Минздрав России с просьбой создать базу граждан, наблюдающихся у психиатров и наркологов. Этих водителей не планируют пускать за руль до полного излечения. А также выступил с инициативой внести поправки в законодательство, по которым будущим автомобилистам будет необходимо сдавать анализы и прикреплять результаты к справкам.