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Правительства Карелии и Ленобласти прекратили действие соглашения, касающееся пассажирских перевозок на такси

Новости. Общество
07:15, 20 Августа 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Прекращение соглашения касается, прежде всего, работы водителей и ничего не меняет для пассажиров, сообщили в Минтрансе Карелии.

Минтранс Карелии поясняет, что соглашение было расторгнуто из-за нарушений, которые допускали водители, а также отсутствия возможности контроля по разрешениям, выданным на территории другого региона. Прекращение соглашения касается прежде всего работы водителей и ничего не меняет для пассажиров.

При отсутствии соглашения водители, имеющие лицензию, выданную в Республике Карелия, не могут работать на маршрутах, действующих на территории Ленобласти, и наоборот.

При этом перевозки между субъектами РФ по данным лицензиям разрешены законом. Таким образом, водитель с карельским разрешением на работу может перевозить пассажиров в Ленобласть и обратно. Точно также таксисты с лицензиями Ленобласти имеют право принимать заказы из Карелии на межрегиональные перевозки.

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