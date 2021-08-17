Правительство анонсировало запуск нового производства на севере Карелии

Новый завод по производству щебня в Беломорском районе начнет отгрузку первой продукции на следующей неделе.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии, подводя итоги поездки в район главы республики Артура Парфенчикова.
«Первая отгрузка продукции пройдет на будущей неделе и пойдет на местные дороги», — говорится в сообщении.
Компания, инвестировавшая в создание завода, получила статус резидента Арктической зоны России. Беломорский район входит в состав арктических территорий.
«Нужно реализовать преимущества Беломорья, которое
сейчас является Арктической зоной России и, что важно, особой
экономической зоной Арктики, где созданы серьезные преференции», — приводит пресс-служба слова главы республики.
Комментарии