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Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома

Новости. Экономика
15:47, 17 Ноября 2021
фото: © Валерий Поташов/ «Столица на Онего»

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«Столица на Онего» узнала, сколько будет стоить охрана республиканской власти в 2022 году.

Не успел парламент Карелии приступить к обсуждению проекта регионального бюджета на 2022 год, а республиканское правительство объявило торги на охрану своих зданий под будущее финансирование. Точнее — не само правительство, а управление его делами, которое является государственным казенным учреждением Республики Карелия. На эти цели карельские чиновники готовы потратить в следующем году ни много ни мало 10 миллионов рублей — такова начальная стоимость торгов.

Однако охрана главного правительственного здания — дома 19 на проспекте Ленина — в эту сумму не вошло. На него предполагается провести отдельный аукцион, а сколько это будет стоить, читайте в рубрике «Капитал».

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Комментарии

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Изя
2021-11-17 16:37:42
Кто в загородном домике живёт , тот пусть и платит , зарплата позволяет )))
Полезный
2021-11-17 16:20:34
Вечнонедовольные нытики громче всех визжат Полиция !!! , когда у них даже старый половик возле двери свистнут
demari
2021-11-17 16:39:15
Полезный, Ты знаешь ....тебе надо на клей "момент" приклеивать половик. И не стырят и удовольствие получишь от клея . ))
кир
2021-11-17 16:18:13
Они - охранять и охранять. А мы - воровать и воровать. Кто победит? :)
лишьбыпротив
2021-11-17 16:12:47
А что делать, ежели оффнутые даже дрова у соседей тырят..
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