Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома.

«Столица на Онего» узнала, сколько будет стоить охрана республиканской власти в 2022 году.

Не успел парламент Карелии приступить к обсуждению проекта регионального бюджета на 2022 год, а республиканское правительство объявило торги на охрану своих зданий под будущее финансирование. Точнее — не само правительство, а управление его делами, которое является государственным казенным учреждением Республики Карелия. На эти цели карельские чиновники готовы потратить в следующем году ни много ни мало 10 миллионов рублей — такова начальная стоимость торгов.

Однако охрана главного правительственного здания — дома 19 на проспекте Ленина — в эту сумму не вошло. На него предполагается провести отдельный аукцион, а сколько это будет стоить, читайте в рубрике «Капитал».