Правительство Карелии хочет компенсировать потерю связей с Европой торговлей с Ираном

В условиях западных санкций против России в правительстве Карелии рассчитывает установить торгово-экономические связи с Ираном.

Возможности сотрудничества обсуждались на встрече по видеоконференцсвязи между премьер-министром Карелии Дмитрием Родионовым, министром сельского хозяйства Владимиром Лабиновым и Торговым представителем РФ в Иране Рустамом Жиганшиным.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Родионов предложил экспортировать из Карелии в Иран продукцию карельских предприятий деревообрабатывающей промышленности, а импортировать рыбные корма и посадочный материал для форелеводческих хозяйств. Кроме того, Карелия заинтересована в импорте редких видов иранского природного камня для производства эксклюзивных изделий.

«В настоящее время просчитывается стоимость логистики доставки грузов на различные рынки, в том числе и в Иран. Надеемся, что наша продукция заинтересует иранские компании, так как на протяжении долгого времени ее приобретали не только европейские потребители, но и компании из африканских и азиатских стран, отмечая ее высокие потребительские свойства», - сказал Родионов.

Стороны договорились об организации в мае текущего года бизнес-миссии в Иран для установления контактов с местными предпринимателями.

Торговый представитель России в Иране выразил готовность оказать содействие правительству Карелии и предприятиям региона.