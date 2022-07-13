890x80
Реклама
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
Сегодня 09:54
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Чем воняет Петрозаводск?
14.07.2022 14:21

Правительство Карелии и Segezha Group благоустраивают детские сады Сегежи

Новости. Общество
13:06, 15 Июля 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

​В половине городских дошкольных учреждений в этом году поставят новые окна, а во всех десяти - современные игровые площадки.

Сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков во время рабочей поездки в Сегежский район осмотрел два детских сада Сегежи.

В детском саду № 18 на средства компании Segezha Group установили игровую площадку и другое оборудование для активного отдыха детей. Подобные площадки уже обустроены в пяти детсадах города. В этом году таким образом планируется обновить оставшиеся пять учреждений. После этого новые площадки будут во всех 10 детских садах Сегежи. На эти цели Segezha Group выделила более 37 миллионов рублей.

У находящегося рядом детского сада № 20 пока нет такой площадки, но зато установлены новые стеклопакеты. На низкую температуру в группах жаловались Главе республики зимой родители воспитанников.

«В этом году из регионального бюджета мы выделили 18 миллионов рублей на установку окон в детских садах Сегежи. Окна хорошие, двухкамерные. Надеюсь, что в следующем году мы сможем такую работу завершить. Это основная задача Правительства и муниципалитета. Отрадно, что в обновлении детских садиков мы чувствуем плечо Segezha Group, целлюлозно-бумажного комбината», — сказал Артур Парфенчиков.

В 2022 году 300 новых окон поставят в пяти садах: в № 10, 12, 14, 17, 20-м и частично в четвертом.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что в комплексном ремонте детских садов сегодня нуждаются все районы республики. По его словам, Правительство Карелии уже разрабатывает для этого соответствующую программу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2022, 15:28
Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
09.07.2022, 20:30
В России резко упали ставки по потребительским кредитам
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)

Чтиво

14.07.2022 11:00
Без политики
«Мы не только глаза лечим, но и чуть-чуть душу»
Как Офтальмологический центр Карелии за 5 лет стал клиникой инновационных технологий, куда стремятся попасть как пациенты, так и доктора, рассказал генеральный директор и главный врач центра Павел Завадский.
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
30.06.2022 09:16
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.