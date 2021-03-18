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Правительство Карелии намерено взять кредит на полмиллиарда рублей

Новости. Экономика
09:47, 19 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Заемные средства понадобились республиканским властям на покрытие бюджетного дефицита и региональной задолженности.

Правительство Карелии намерено взять кредит на полмиллиарда рублей для покрытия дефицита республиканского бюджета и погашение долговых обязательств региона. Глава республики Артур Парфенчиков дал распоряжение карельскому министерству финансов определить исполнителя четырех государственных контрактов на предоставление кредитной линии на ближайшие четыре года.

Согласно губернаторскому распоряжению, предельный объем средств на исполнение этих контрактов составляет почти 78 миллионов рублей. В такую сумму оцениваются услуги коммерческого банка по предоставлению республиканским властям кредитной линии.

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Комментарии

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Off
2021-03-19 10:15:28
Может лучше , зарплату себе понизить ?
goo
2021-03-19 10:03:59
Выборы главы кстати через год.
Вася
2021-03-19 10:15:29
goo, кто как обзывается, тот сам так и называется.
Гость
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