Заемные средства понадобились республиканским властям на покрытие бюджетного дефицита и региональной задолженности.

Правительство Карелии намерено взять кредит на полмиллиарда рублей для покрытия дефицита республиканского бюджета и погашение долговых обязательств региона. Глава республики Артур Парфенчиков дал распоряжение карельскому министерству финансов определить исполнителя четырех государственных контрактов на предоставление кредитной линии на ближайшие четыре года.

Согласно губернаторскому распоряжению, предельный объем средств на исполнение этих контрактов составляет почти 78 миллионов рублей. В такую сумму оцениваются услуги коммерческого банка по предоставлению республиканским властям кредитной линии.