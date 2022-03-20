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Правительство Карелии назвало отрасли, где из-за санкций могут появиться риски сокращения рабочих

Новости. Общество
15:35, 21 Марта 2022
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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Ограничения экспорта и импорта, введенные в рамках западных санкций, создают риск снижения производства и сокращения рабочих в ряде отраслей промышленности Карелии.

Это следует из пояснительной записки к законопроекту о налоговых льготах для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, лесозаготовках и строительстве.

«В условиях обострившейся международной ситуации возникает риск снижения загрузки производственных мощностей указанных категорий налогоплательщиков, сокращения объемов производства продукции, в том числе возможно прекращение производственной деятельности, которое повлечёт сокращение работников, существенное снижение прибыли», — говорится в документе.

Чтобы поддержать названные отрасли, законопроектом предусмотрено снижение ставок налога, применяемых по упрощенной системе налогообложения. По подсчетам правительства, выпадающие доходы бюджета составят около 356 млн рублей.

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