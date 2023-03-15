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Правительство Карелии не нашло желающих поставить ему металлические сейфы

Новости. Экономика
10:35, 16 Марта 2023
фото: mebelf.com

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Торги на 745 тысяч рублей признаны несостоявшимися.

Управление делами правительства Карелии не смогло найти желающих поставить ему металлические сейфы. Организованный республиканскими властями аукцион признан несостоявшимся.

На покупку сейфов планировалось потратить 745 тысяч рублей — такова была начальная цена торгов. Однако на участие в них не было подано ни одной заявки.

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