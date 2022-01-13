Правительство Карелии не собирается больше согласовывать с депутатами участие республики в фондах и НКО

В карельский парламент внесен проект поправок в региональный закон об управлении и распоряжении государственным имуществом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил депутатскому корпусу внести в закон фактически одно изменение, однако для представительного органа республиканской власти оно имеет принципиальное значение, поскольку касается полномочий Законодательного собрания Карелии согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.

Как считает Парфенчиков, это положение карельского закона об управлении и распоряжении государственным имуществом необходимо «признать утратившим силу», то есть, по сути, речь идет о лишении депутатского корпуса полномочий согласования решений о создании республиканских фондов и участии Карелии в некоммерческих организациях. Иными словами, в случае принятия губернаторских поправок эти решения будет принимать только республиканское правительство, не спрашивая мнения карельских парламентариев.

О причинах появления такого законопроекта читайте в статье «Оптимизация депутатского мнения».