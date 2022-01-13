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Правительство Карелии не собирается больше согласовывать с депутатами участие республики в фондах и НКО

Новости. Политика
16:06, 13 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В карельский парламент внесен проект поправок в региональный закон об управлении и распоряжении государственным имуществом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил депутатскому корпусу внести в закон фактически одно изменение, однако для представительного органа республиканской власти оно имеет принципиальное значение, поскольку касается полномочий Законодательного собрания Карелии согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.

Как считает Парфенчиков, это положение карельского закона об управлении и распоряжении государственным имуществом необходимо «признать утратившим силу», то есть, по сути, речь идет о лишении депутатского корпуса полномочий согласования решений о создании республиканских фондов и участии Карелии в некоммерческих организациях. Иными словами, в случае принятия губернаторских поправок эти решения будет принимать только республиканское правительство, не спрашивая мнения карельских парламентариев.

О причинах появления такого законопроекта читайте в статье «Оптимизация депутатского мнения».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2022-01-13 16:53:46
Вообще то ЭТО людские налоги! Наоборот надо больше гласности. Помните, в Финке, девушка пообедала не за СВОЙ счет и получила скандал.
Александр
2022-01-13 16:46:19
Теперь совсем не будем знать куда* наши* правители тратят наши деньги-не холопское это дело.
Экcперд
2022-01-13 16:43:47
Давно пора. У фрау эмми больше не будет повода для пиара лишь бы против.
Гость
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