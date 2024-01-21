Правительство Карелии обязали заняться смертельно опасными захоронениями

Суд возложил на региональное правительство обязанность принять в госсобственность четыре сибиреязвенных скотомогильника.

Карельская природоохранная прокуратура выяснила, что четыре опасных захоронения на территории Олонецкого, Медвежьегорского, Пудожского и Прионежского районов не имеют хозяев. При этом состояние одного из них не соответствует ветеринарным требованиям.

«Отсутствие собственника указанных объектов влекло невозможность их сохранности, а также обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, что могло привести к распространению и вспышке инфекционных заболеваний», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал правительство региона принять опасные объекты в государственную собственность и привести в порядок скотомогильник в Прионежском районе.

Исполнение судебного акта контролирует республиканская прокуратура.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в поселке Ладва Прионежского района вокруг скотомогильника обвалился забор, люди и животные получили беспрепятственный доступ на зараженные земли.