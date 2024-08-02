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Правительство Карелии окажет финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших при размыве плотины

Новости. Общество
19:32, 02 Августа 2024
фото: © Правительство Карелии

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Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии, деньги выделили из резервного фонда республики.

В пятницу, 2 августа, на место чрезвычайного происшествия выехали Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, глава Карелии Артур Парфенчиков, представители транспортной прокуратуры СЗФО, местной администрации  и подрядной организации, выполняющей реконструкцию гидросооружения в Сегежском округе.

Участники выездного совещания встретились с местными жителями. Глава Карелии сообщил пострадавшим о выделении средств из регионального бюджета для оказания помощи. Соответствующее распоряжение правительства республики Артур Парфенчиков подписал накануне. На встрече с местным жителями глава Карелии заверил собравшихся, что они не останутся без поддержки. Артур Парфенчиков заявил, что помимо выплат, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», жители получат региональную помощь. 

«Мы приняли решение на республиканском уровне оказать поддержку пострадавшим из средств регионального резервного фонда. Кроме того, в соответствии с федеральным законом будут выплачены страховые суммы — с оформлением документов помогут администрация района и прокуратура. Также подрядчик заверил, что организует выплаты всем пострадавшим», — сказал Артур Парфенчиков.

Семьям погибших из резервного фонда республики единовременно выплатят по 1 миллиону рублей, гражданам, которым был причинен вред здоровью, — от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от  тяжести вреда. Кроме этого предусмотрена единовременная материальная помощь 15 тысяч рублей на человека, а также финансовая помощь за частично утраченное имущество первой необходимости 50 тысяч рублей, за полностью утраченное имущество первой необходимости  — 100 тысяч рублей. Министерству социальной защиты Карелии во взаимодействии с администрацией Сегежского округа поручено обеспечить пострадавших выплатами.

Федеральный Минстранс планирует восстановить дорогу в поселке после завершения реконструкции плотины и вывода с объекта строительной техники.

Напомним, 29 июля на федеральном судоходном гидротехническом сооружении в Сегежском округе произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами. В результате серьезно пострадала близлежащая деревня Шавань, погибли 3 человека: 2 жительницы Карелии и экскаваторщик подрядной организации, занимающейся реконструкцией объекта.

Трое пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и готовятся к выписке из больницы.

Благодаря оперативному взаимодействию органов власти и руководства гидротехнических сооружений на севере республики удалось избежать дальнейшего затопления населенных пунктов и инфраструктуры Беломорского и Сегежского округов, находившихся на пути следования большой воды ниже места аварии.

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