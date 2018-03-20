Правительство Карелии окажет помощь Соломенскому лесозаводу

В понедельник 19 марта заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и предприятиями группы компаний "Соломенский лесозавод".

Договор о сотрудничестве подписан с тремя лесопромышленными предприятиями – ООО "Соломенский лесозавод", ЗАО "Шуялес" и ООО "Поросозеро". Все они входят в одну группу компаний с общим ежегодным объемом лесопользования 540 тысяч кубометров. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Заключая договор с группой компаний "Соломенский лесозавод", правительство региона обязуется помогать развитию производств, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, и содействовать обеспечению заводов сырьем.

Какую помощь правительство Карелии окажет лесозаводу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".