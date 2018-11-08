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Новости. Экономика
14:51, 08 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

Правительство Карелии опять проваливает план приватизации

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Минфин: поступления доходов от продажи государственных пакетов акций карельских компаний упали в 17 раз.

По данным республиканского министерства финансов, к началу октября бюджет Карелии получил только 1,8 миллиона рублей от приватизации акций местных предприятий, находившихся в региональной собственности. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом поступления этого вида доходов упали в республике более чем в 17 раз. За три квартала 2017 года они составили свыше 31 миллиона рублей. Правда, всю эту сумму карельская казна получила от продажи всего одного государственного пакета акций – ООО "Гостеприимство", которому принадлежала бывшая правительственная гостиница в Петрозаводске.

План бюджетных поступлений от приватизации республиканских предприятий опять трещит по швам. Напомним, в уходящем году правительство Карелии рассчитывало получить от продажи государственных пакетов акций 59,7 миллиона рублей, и, очевидно, что этот плановый показатель будет провален.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-11-08 16:35:24
Судя по сообщениям в Столице 2х последних дней , Республике Карелия , как хозяйствующему субъекту , пришёл полный трындец !!!! Дожились что называется до ручки , край :)
Кирюха непутёвый
2018-11-08 16:18:56
кир , твой Трамп наложит санкции на олигархов , а страдать и платить будут простые люди . пентюх . По делу пиши . :)
:)
кир
2018-11-08 15:53:25
Трамп заставит наших бездарей работать.
zanoza
2018-11-08 15:30:43
Разве есть ещё что продавать? Видимо осталась одна рухлядь,которая никого не интересует.
Беня
2018-11-08 15:10:11
Торговля Родиной замедлилась. Это плохо или уже хорошо?
Orava
2018-11-08 15:09:12
Не опять, а снова
Старый человек
2018-11-08 15:05:25
Продать не строить,и это не могут....?
User
2018-11-08 15:09:29
Старый человек, зато бюджет на следующий год обещают профицитный. Сказочники (д)"эффективные".
zanoza
2018-11-08 15:36:30
User, этот их профицитный бюджет очередное подтверждение бездарности и некомпетентности чиновников составляющих этот бюджет.Профицит хуже дефицита! Это знает каждый уважающий себя экономист или финансист. Но у нас видимо таковых среди чиновников во власти не имеется.
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