Правительство Карелии опять проваливает план приватизации

Минфин: поступления доходов от продажи государственных пакетов акций карельских компаний упали в 17 раз.

По данным республиканского министерства финансов, к началу октября бюджет Карелии получил только 1,8 миллиона рублей от приватизации акций местных предприятий, находившихся в региональной собственности. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом поступления этого вида доходов упали в республике более чем в 17 раз. За три квартала 2017 года они составили свыше 31 миллиона рублей. Правда, всю эту сумму карельская казна получила от продажи всего одного государственного пакета акций – ООО "Гостеприимство", которому принадлежала бывшая правительственная гостиница в Петрозаводске.

План бюджетных поступлений от приватизации республиканских предприятий опять трещит по швам. Напомним, в уходящем году правительство Карелии рассчитывало получить от продажи государственных пакетов акций 59,7 миллиона рублей, и, очевидно, что этот плановый показатель будет провален.