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Правительство Карелии передало в собственность Кемского района православную энциклопедию

Новости. Общество
12:22, 20 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Муниципальное образование получит от республиканских властей по четыре экземпляра восьми энциклопедических томов.

Правительство Карелии распорядилось передать в собственность Кемского района восемь томов православной энциклопедии. Согласно правительственному документу, муниципальное образование получит от республиканских властей по четыре экземпляра каждого тома.

Общая стоимость передаваемого имущества составляет 30,4 тысячи рублей. До сих пор оно находилось в распоряжении Национальной библиотеки Карелии.  

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