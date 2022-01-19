Правительство Карелии передало в собственность Кемского района православную энциклопедию

Муниципальное образование получит от республиканских властей по четыре экземпляра восьми энциклопедических томов.

Правительство Карелии распорядилось передать в собственность Кемского района восемь томов православной энциклопедии. Согласно правительственному документу, муниципальное образование получит от республиканских властей по четыре экземпляра каждого тома.

Общая стоимость передаваемого имущества составляет 30,4 тысячи рублей. До сих пор оно находилось в распоряжении Национальной библиотеки Карелии.