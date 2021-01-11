Правительство Карелии передало в собственность Медвежьегорского района две подержанные иномарки

Районные власти получат машины с запчастями.

После новогодних каникул глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился передать в собственность Медвежьегорского муниципального района две подержанные иномарки, которые до сих пор находились в республиканской собственности. Речь идет о легковых автомобилях Chevrolet Klau U100/Chevrolet Rezzo и Ford Focus 2007 года выпуска.

Обе машины были в пользовании Управления делами правительства Республики Карелия. Согласно губернаторскому распоряжению, подержанные иномарки передаются районным властям вместе с запчастями.