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Правительство Карелии передало в собственность Медвежьегорского района две подержанные иномарки

Новости. Экономика
11:06, 12 Января 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Районные власти получат машины с запчастями.

После новогодних каникул глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился передать в собственность Медвежьегорского муниципального района две подержанные иномарки, которые до сих пор находились в республиканской собственности. Речь идет о легковых автомобилях Chevrolet Klau U100/Chevrolet Rezzo и Ford Focus 2007 года выпуска.

Обе машины были в пользовании Управления делами правительства Республики Карелия. Согласно губернаторскому распоряжению, подержанные иномарки передаются районным властям вместе с запчастями.

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Комментарии

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zanoza
2021-01-12 12:36:13
Наверное будут использовать эти "переданные" машины во время визитов в Медвежьегорский р-н на охоту и рыбалку.
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