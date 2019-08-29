Правительство Карелии переоценило экспортные возможности агропромышленного комплекса

Республиканские власти уменьшили собственный план по поставкам сельхозпродукции за рубеж.

Правительству Карелии пришлось вносить коррективы в республиканский План мероприятий по реализации в 2019 году основных положений Послания президента РФ Федеральному собранию. Согласно утвержденному главой региона Артуром Парфенчиковым плана, республика должна была увеличить в нынешнем году экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,9 раза по сравнению с прошлогодним объемом.

Однако в конце августа губернатор подписал правительственное распоряжение, которое существенно уменьшило этот показатель. Теперь власти Карелии рассчитывают нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса всего на 18%.

Согласно данным Росстата, объем произведенной в республике сельхозпродукции составил в первом полугодии нынешнего года немногим более миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом этот показатель упал на 6,3%.