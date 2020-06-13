Правительство Карелии поздравило доноров крови с праздником

Сегодня, 14 июня, отмечается всемирный День донора.

В официальном паблике правительства Карелии опубликовано поздравление.

"По статистике, каждому третьему жителю планеты хотя бы раз в жизни требуется переливание крови. При этом всего одна донация может спасти до трех человек! – отмечается в паблике. - Поздравляем со Всемирным днем донора крови всех причастных к этому благородному движению. Будьте здоровы!"

Отметим, что на 11 июня Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах O (I) Rh (-), B(III) Rh (-), АB(IV) Rh (-), АB(IV) Rh (+).

Запись на донацию по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.