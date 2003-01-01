Правительство Карелии приобрело 386 квартир в новостройках для расселения аварийного жилья

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Программу переселения граждан из аварийного жилья реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Республика Карелия приобрела 386 квартир в двух новостройках для расселения аварийного жилья. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

— По результатам торгов победителем признана «Карелстроймеханизация» — компания, на счету которой уже не один построенный дом в рамках программы расселения, — отметил Артур Парфенчиков.

В Петрозаводске КСМ возводит дом на улице Белинского. В нём приобрели 251 квартиру. Срок сдачи дома — ноябрь 2026 года. В Беломорске возводят новый дом на Строительной улице. В нём купили 135 квартир. Этот дом планируют сдать уже в июле 2026 года — в ближайшее время компания приступит к внутренней отделке.

— В ноябре проведём торги по Питкяранте. Здесь в строящихся домах планируем приобрести 40 квартир. Таким образом, за первые полтора месяца новой программы расселения мы заключим контракты более чем на 3 млрд рублей из 6 млрд. Достойный результат! Он позволяет нам дальше конструктивно работать с Фондом развития территорий и Минстроем России, — подвел первые итоги глава Карелии.

Напомним, что программу переселения граждан из аварийного жилья проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».