Правительство Карелии решило спросить предпринимателей, в каких импортных товарах они нуждаются для ведения бизнеса

Минэкономразвития Карелии проводит опрос предприятий региона о потребностях в ключевых импортных товарах.

В условиях введения внешних санкций правительство Карелии определяет степень конкурентоспособности наших предприятий.

Как сообщили в Минэкономразвития республики, в результате плотной работы с организациями были выявлены риски отказов в поставках ключевых импортных товаров для нужд производств.



В целях проработки вопросов импортозамещения и логистики из стран восточного направления с Минпромторгом РФ и торговыми представительствами России за рубежом правительство Карелии проводит опрос предприятий региона на предмет потребностей в ключевых импортных товарах.



Предприятия республики, желающие сообщить информацию по своей организации, могут направить письмо на адрес: bogdanlokkin@mail.ru. Форму опроса можно получить здесь.