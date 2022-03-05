890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
05.03.2022 11:19
Бывший военный вертолет выставлен на продажу в Карелии
05.03.2022 14:42
Рядом с Карелией зафиксировано землетрясение
05.03.2022 15:17

Правительство Карелии решило спросить предпринимателей, в каких импортных товарах они нуждаются для ведения бизнеса

Новости. Экономика
13:01, 06 Марта 2022
фото: pixabay

Новости партнеров

Минэкономразвития Карелии проводит опрос предприятий региона о потребностях в ключевых импортных товарах.

В условиях введения внешних санкций правительство Карелии определяет степень конкурентоспособности наших предприятий.

Как сообщили в Минэкономразвития республики, в результате плотной работы с организациями были выявлены риски отказов в поставках ключевых импортных товаров для нужд производств.

В целях проработки вопросов импортозамещения и логистики из стран восточного направления с Минпромторгом РФ и торговыми представительствами России за рубежом правительство Карелии проводит опрос предприятий региона на предмет потребностей в ключевых импортных товарах.

Предприятия республики, желающие сообщить информацию по своей организации, могут направить письмо на адрес: bogdanlokkin@mail.ru. Форму опроса можно получить здесь.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки

Чтиво

05.03.2022 14:40
Кофе со сливками
«Я — счастливый человек!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Кондратьева.
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
Подъезд или парадная?
25.02.2022 17:36
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»