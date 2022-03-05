Правительство Карелии решило спросить предпринимателей, в каких импортных товарах они нуждаются для ведения бизнеса

Минэкономразвития Карелии проводит опрос предприятий региона о потребностях в ключевых импортных товарах.
В условиях введения внешних санкций правительство Карелии определяет степень конкурентоспособности наших предприятий.
Как сообщили в Минэкономразвития республики, в результате плотной работы с организациями были выявлены риски отказов в поставках ключевых импортных товаров для нужд производств.
В целях проработки вопросов импортозамещения и логистики из стран восточного направления с Минпромторгом РФ и торговыми представительствами России за рубежом правительство Карелии проводит опрос предприятий региона на предмет потребностей в ключевых импортных товарах.
Предприятия республики, желающие сообщить информацию по своей организации, могут направить письмо на адрес: bogdanlokkin@mail.ru. Форму опроса можно получить здесь.
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