Правительство Карелии установило новый прожиточный минимум для населения на 2023 год

Величина прожиточного минимума на душу населения Карелии в 2023 году составит 17877 рублей.

Это на 2773 рубля больше, чем в 2022 году.

Новая величина прожиточного минимума указана в постановлении правительства Карелии.

Для трудоспособного населения эта сумма составит 19486 рублей — на 4835 рублей больше, чем в 2022 году.

Дл пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 15374 рублей (рост на 2029 рублей), для детей -17341 рубль (увеличение на 2690 рублей).

Эти цифры отражают среднюю величину прожиточного минимума по Карелии. Она будет отличаться в зависимости от территории – в северных районах Карелии суммы больше, чем в центральных и южных.