Правительство Карелии установило зону охраны для Могилы неизвестного солдата на территории санатория «Кивач»

Памятник относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Правительство Карелии установило зону охраны для Могилы неизвестного солдата, расположенной на территории санатория «Кивач». Памятник в селе Кончезеро Кондопожского района относится к объектам культурного наследия регионального значения.

На территории охранной зоны запрещено капитальное строительство, размещение торговых палаток, мусорных контейнеров и рекламных конструкций. Однако правительственное постановление позволяет использование праздничного оформления на период проведения в охранной зоне публичных мероприятий, а также ее благоустройство.