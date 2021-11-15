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Правительство Карелии увеличило размер взносов населения на капремонт

Новости. Общество
14:42, 28 Декабря 2021
фото: © ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Карелии вырастет в 2022 году.

Соответствующее постановление правительства подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Размер взноса составит 10 рублей 2 копейки за 1 кв. метр общей площади.

В 2021 году взносы рассчитываются исходя из 9 рублей 55 копеек на 1 кв. метр.

Ранее необходимость повышения объяснил министр строительства республики Виктор Россыпнов.

«Взнос на капитальный ремонт каждый год традиционно повышается для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость программы капитального ремонта… Обращаю внимание, что мы от капитального ремонта небольших домов переходим к капитальному ремонту тех домов, которые требуют значительного вливания. Таким образом, наша потребность (в финансировании — прим. ред.) будет сохраняться на таком же уровне как сейчас. Может быть будет подрастать», — сказал Россыпнов.

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