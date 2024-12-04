Правительство Карелии выделит почти 3 млн рублей на водовозку для Лахденпохского района

Муниципальный контракт на поставку автоцистерны будет заключен в ближайшее время, сообщила глава района Оксана Жесткова.

Глава Лахденпохского района Оксана Жесткова на внеочередном заседании Совета района обсудила с депутатским корпусом приобретение автоцистерны-водовозки. Об этом она рассказала в личном профиле в соцсети.

По словам главы района, правительство Карелии готовит распоряжение о выделении 2,925 млн рублей из резервного фонда республики, что составляет 50℅ от стоимости спецмашины.

Остальные 50% — средства районного бюджета. Депутаты единогласно поддержали предложение. Муниципальный контракт на поставку автоцистерны будет заключен в ближайшее время

— написала Оксана Жесткова.