Правительство Карелии выступит заказчиком реконструкции второго Ледового дворца в Кондопоге

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Министерству образования и спорта и федеральному училищу олимпийского резерва в Кондопоге составить совместный план по развитию учреждения на пять лет.

Соответствующее указание глава Карелии дал в ходе рабочей поездки в Кондопожский район.

«Я с гордостью говорю, что ни одно олимпийское училище в стране не обладает такой инфраструктурой. Это дворец, в котором можно проводить масштабные соревнования. Главное, не останавливаться и продолжать развивать существующие и строить новые объекты», — считает Артур Парфенчиков.

В ближайших планах Училища — завершить строительство второго спортивного блока Ледового дворца. Объект оставался недоделанным многие годы. В 2021 году подрядчик представил проектно-сметную документацию для реконструкции здания, его разработку профинансировало региональное правительство. В начале февраля документ прошёл госэкспертизу. Предварительная стоимость работ составит около 1,2 млрд рублей. Профинансировать реконструкцию власти планируют за счёт федеральной адресной инвестиционной программы. Артур Парфенчиков подчеркнул, что заказчиком реконструкции будет выступать региональное правительство.

В здании создадут спортивно-оздоровительный комплекс. Он вместит в себя вторую ледовую площадку, дорожки для керлинга, медико-восстановительный центр с бассейном, спортивные залы и гостиницу. Также в ближайшие годы Училище планирует построить стадион с футбольным манежем, учебно-лабораторный корпус с общежитием, а также создать круглогодичный учебно-тренировочный центр на базе лагеря «Старт».

«Наша главная задача — развивать массовый детско-юношеский спорт в республике. Это федеральное училище и здесь должны работать лучшие тренеры, которые соберут бриллианты со всей страны и доведут их до огранки, подготовив спортсменов к выступлениям на олимпиаде», — отметил Артур Парфенчиков.

На этой неделе образовательное учреждение отметит юбилей — 20 февраля ему исполнится три года. Итоги работы за этот период подвел директор училища Александр Воронов. За это время был проведен комплексный капитальный и текущий ремонт всех объектов и помещений — Ледового дворца, Дворца спорта, общежития и учебно-административного корпуса. В частности, приведены в порядок кровля, внутренние помещения, инженерные сети и полы. На эти нужды было направлено около 98 миллионов рублей. Почти такую же сумму потратили на приобретение спортивного, учебного и технического оборудования.

Сегодня в Училище обучаются 146 студентов из 18 регионов России, в том числе 23 спортсмена из Карелии. Здесь готовят спортивный резерв для сборных команд Российской Федерации и специалистов в области физической культуры и спорта по восьми видам спорта: хоккей, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, тхэквондо, регби, керлинг, самбо. В 2023 году запланировано открытие отделения футбола.

В числе студентов Училища – чемпион Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин, участник олимпийских игр Антон Котков, бронзовый призер Молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года Карина Ахметова, победительница первенства России по лыжному двоеборью 2022 года Ольга Аристова, бронзовый призер Чемпионата России по тхэквондо 2021 года Олеся Бардаченко, серебряный призер Юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам 2021 года Ольга Жолудева.

В этом сезоне Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги команда Училища «СКА-ГУОР Карелия» вышла в плей-офф первой среди 24 команд. С её игроками пообщался Артур Парфенчиков. Он подчеркнул, что в будущем надеется увидеть хоккеистов в составе сборной России.

«Я сам когда-то играл в хоккей. Таких условий, конечно, у нас не было: мы играли во дворах с клюшками из ёлки. В таких же условиях росли и наши чемпионы, которые в семидесятые годы крушили всех. Желаю, чтобы вы тоже стали чемпионами и смогли принести славу российскому спорту», — сказал руководитель региона.

В конце встречи один из хоккеистов пригласил Артура Парфенчикова на предстоящие матчи плей-офф: они пройдут в середине марта. Глава Карелии пообещал, что обязательно посетит их, если у него появится такая возможность.