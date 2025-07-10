Правительство Карелии за полгода сократило госдолг республики на 10 %

Минфин Карелии подвел итоги исполнения бюджета республики за прошедшие 6 месяцев.

Ключевым показателем стало снижение госдолга региона — с начала года его удалось сократить на 10%.

За первое полугодие 2025 года налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Карелии в сумме свыше 20,8 миллиардов рублей. Безвозмездные трансферты региону в указанный период предоставили в сумме более 11,1 миллиардов рублей. Из них: дотации — свыше 4 миллиардов рублей, субсидии — 4,85 миллиардов рублей.

Свыше 25,4 миллиардов рублей или 67% от общей суммы расходов направлено в социально-культурную сферу республики: на социальную поддержку граждан — более 10 миллиардов рублей, на образование, культуру и спорт — 11,69 миллиардов рублей, на здравоохранение — 3,62 миллиардов рублей.

Районам и округам направлено свыше 9,9 миллиардов рублей.

Госдолг по сравнению с началом года сокращен на 10% и составил 26 682,7 миллионов рублей. 81,3% госдолга составляют бюджетные кредиты, обладающие наименьшей стоимостью обслуживания.