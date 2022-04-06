Правительство Карелии запланировало митинг в честь победы Александра Невского над немецкими рыцарями

Торжественный митинг в честь исторического события пройдет в понедельник в Петрозаводске.

В официальном плане правительства Карелии это мероприятие числится как «митинг, посвященный Дню воинской славы − победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере».

Событие должно состояться в 13.00 у стелы «Петрозаводск − Город воинской славы».



А в 17.00 в Музыкальном театре Карелии пройдет митинг-концерт в поддержку жителей Донбасса и российских военнослужащих «Мы вместе».