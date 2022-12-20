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Правительство Москвы подарило Карелии трехэтажный особняк 18 века в центре столицы

Новости. Общество
12:30, 21 Декабря 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Минимущества Карелии приняло в республиканскую собственность памятник архитектуры 18 века — особняк в центре Москвы — подаренный правительством столицы.

Соответствующее постановление правительства Карелии подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно документу, в собственность Карелии перешел памятник архитектуры федерального значения «Жилой дом Плещеева» 1797 года постройки. Трехэтажный кирпичный особняк находится на Новой Басманной улице.

Ранее об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» говорил руководитель постоянного представительства Карелии при президенте РФ Владимир Тимофеев.

«Он находится в таком предреставрационном состоянии. Его нужно реставрировать и проводить ремонт. Это хорошо, потому что мы его можем сделать под себя… И нам еще Москва выделяет дополнительно 270 млн рублей в следующем году на реставрацию этого особняка», — сказал Тимофеев.

По его словам, в особняке будет создан «Дом Карелии» для проведения презентаций экономического и культурного потенциала республики.

«Дом Карелии» будет рассказывать, и о жизни, и об истории, и о туристическом потенциале, и об экономическом потенциале… Это будет площадка, родной дом, чтобы помочь бизнесу  развиваться, потому что Москва — это огромный рынок. Там будут переговорные, там будут презентационные залы», — пояснил руководитель представительства.

По его словам, предприниматели из Карелии смогут бесплатно использовать возможности «Дома Карелии».

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