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Новости. Общество
07:25, 10 Августа 2018

Власти Карелии нашли деньги на ремонт родзала в больнице Питкяранты

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К концу следующей недели родзал Питкярантской ЦРБ будет отремонтирован и оснащен всем необходимым оборудованием, сообщается на сайте правительства Карелии.

В Питкярантской ЦРБ завершается ремонт родильного зала. Акушерско-гинекологический блок с родовым залом, смотровым и процедурным кабинетом, двумя палатами и комнатой гигиены размещен на 3 этаже больницы и входит в состав хирургического отделения.

К концу следующей недели зал будет отремонтирован и оснащен всем необходимым оборудованием, которое отвечает современным требованиям. Здесь появится родовая кровать (кресло) с дистанционным управлением, реанимационная система для новорожденного, оборудование для принятия экстренных родов. Также в реанимационном отделении имеется кувез для новорожденных.

Правительство Карелии по поручению главы региона Артура Парфенчикова организовало не только ремонт помещений, но и аварийного участка дороги у хирургического отделения больницы.

Как отметила главный врач Питкярантской ЦРБ Галина Лазуткина, полное завершение работ, которые на данном этапе ведутся сразу в нескольких помещениях, планируется к концу следующей недели.

"У нас есть все необходимое для оказания квалифицированной неотложной помощи при экстренных родах в любое время суток, для района этого достаточно", – добавила Галина Лазуткина.

В правительстве напомнили, что решение о закрытии с 1 июля 2018 года родильного отделения в Питкярантской ЦРБ было продиктовано тем, что отделение не отвечало современным требованиям. Также значительно уменьшилось количество родов, принятых в Питкярантской ЦРБ (за весь 2017 год - 47 родов), в связи с чем несколько палат вообще не были востребованы.

Ранее сообщалось, что в июне жители Питкяранты вышли на митинг против оптимизации, когда власти приняли решение о закрытии родильного отделения в Приткярантской районной больнице.

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