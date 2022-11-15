Правительство объявило три моногорода Карелии лидерами по социально-экономическому развитию

Кондопога, Лахденпохья и Вяртсиля признаны лучшими монопрофильными населенным пунктами Карелии по итогам социально-экономического развития за 2021 год.

Об этом сообщило Минэкономразвития Карелии, которое проводило комплексную оценку деятельности органов местного самоуправления моногородов республики.

При подведении итогов оценивались показатели социально-экономического развития, в том числе темпы роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, уровень зарегистрированной безработицы, миграционный прирост.

Муниципальные власти территорий-лидеров получат дотации в размере 900 тыс. руб., 700 тыс. руб. и 400 тыс. руб. соответственно. Эти деньги органы местного самоуправления планируют направить на благоустройство общественных территорий.