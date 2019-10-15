Правительство обсуждает льготную ипотеку для вторичного рынка жилья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить запуск льготной ипотеки для семей с детьми на вторичном рынке жилья.

Это следует из стенограммы заседания совета по стратегическому развитию, опубликованной на сайте правительства.

В ходе заседания глава Минтруда Максим Топилин заявил, что все регионы ставят вопрос о возможности расширения программы льготной ипотеки для семей на вторичное жильё. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".