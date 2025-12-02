Правительство одобрило механизм продажи объектов культурного наследия вместе с землей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минкультуры России, позволяющую продавать федеральные объекты культурного наследия (ОКН) одновременно с земельными участками.
Об этом пишут «Ведомости» ссылаясь на два источника: один — близкий к комиссии, второй — в Белом доме. Сделки будут проводиться через «Дом.РФ». Ключевым условием для покупателя станет обязательство по восстановлению памятника. До завершения работ будут действовать ограничения на последующие сделки с имуществом. В случае невыполнения обязательств договор может быть расторгнут с возвратом имущества государству и взысканием убытков.
Цель законопроекта — спасение ветхих и заброшенных памятников через частные инвестиции, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Ограничения на сделки не коснутся передачи объекта в залог под кредит на реставрацию, наследования или перехода прав в многоквартирных домах, построенных с привлечением дольщиков. Также ограничение не будет применяться при предоставлении инвестором независимой гарантии.
Эксперты оценивают инициативу неоднозначно. С одной стороны, она может поднять ликвидность ОКН и упростить процедуры для инвесторов, заинтересованных в исторической среде и гостиничном бизнесе, что даст социально-экономический эффект. С другой — остаются проблемы: масштаб инвестиций часто недоступен для среднего и малого бизнеса, а любые работы требуют длительных согласований. Кроме того, без четких охранных зон и запретов на застройку защита объектов затруднена.
Ранее в сюжете: Кижский погост воссоздали в Minecraft в рамках международного проекта.