Правительство одобрило законопроект о привлечении резервистов к службе в мирное время

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минобороны, разрешающую использовать резервистов для выполнения задач в мирное время.
Законопроект позволит привлекать граждан из мобилизационного резерва к участию в вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях и за пределами России. Об этом сообщили наши коллеги из РБК.
Как пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, изменения касаются только добровольцев, заключивших контракт о пребывании в резерве:
Они подписывают контракт, получают за это определенное денежное вознаграждение и продолжают исполнять свои [рабочие] обязанности на гражданке. Но в случае необходимости они подлежат первоочередному приглашению в военный комиссариат и направлению на сборы, на другие различные мероприятия, — пояснил Картаполов.
Специальные сборы для резервистов будут длиться не более двух месяцев. Решение об их проведении будет принимать президент. В настоящее время резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.