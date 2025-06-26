Правительство отказалось запрещать рекламу эзотерических услуг

Депутаты все равно намерены доработать законопроект.

В Белом доме не поддержали инициативу о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке соответствующих ресурсов. Об этом со ссылкой на отзыв на законопроект пишут «Ведомости».

Инициативу внесли в апреле этого года депутаты Госдумы Нина Останина, Алексей Корниенко и Андрей Свинцов. Они предложили запретить рекламу услуг астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и их комбинаций.

Как отмечается в отзыве, перечисленные в законопроекте лица не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе, в который депутаты предложили изменения. Кроме того, формулировки проекта «не соответствуют принципу юридической определенности», что может привести к их неправильному толкованию и применению.

Текущая редакция законопроекта также не разделяет опасные (мошеннические) услуги и деятельность, не нарушающую законы, общественный порядок и моральные устои, говорится в отзыве правительства. Уравнивание «всех форм альтернативных практик» может создать «правовой дисбаланс», указали в Белом доме.

Помимо этого реклама эзотерических услуг может быть оформлена так, что она не будет подпадать под ограничения. Это значит, что инициатива не решит проблему.

Нина Останина в беседе с «Ведомостями» отметила, что инициативу доработают. Эту возможность обсудят с комитетом по экономической политике и комитетом Госдумы по информполитике, который назначен профильным при рассмотрении законопроекта.