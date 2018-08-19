Правительство отвергло идею изъятия 500 млрд рублей у бизнеса

В Российском союзе промышленников и предпринимателей пройдет совещание с участием первого вице-премьера Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса.

На встрече будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике и была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест, сообщают "Ведомости".

"Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", - уточнил пресс-секретарь Силуанова.

На встрече будут обсуждаться предложения Минэкономразвития по стимулированию инвестиций и увеличению их доли в ВВП до 25%, рассказал «Ведомостям» чиновник, знакомый с позицией Минфина. К письму Белоусова они отношения не имеют, уверяет он. Состав участников встречи, по словам собеседника, пока не согласован.

Главные участники встречи со стороны бизнеса - главы 14 компаний из списка Белоусова, со стороны власти - Белоусов и Силуанов, министры не предполагаются, пояснил «Ведомостям» один из приглашенных на встречу. По его словам, есть вероятность, что «на встрече будет представлена согласованная позиция правительства и администрации, учитывающая - трудно пока сказать, в какой степени - озабоченности бизнеса».

Ранее Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения "внешней рыночной конъюнктуры" и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций). В беседе с «Ведомостями» помощник президента говорил, что такая мера позволила бы выравнять налоговую нагрузку. Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос.