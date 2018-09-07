Правительство планирует ограничить число строителей-мигрантов в регионах до 80%

Правительство России предлагает с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства, до 80% от общего числа рабочих на предприятии.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. При этом ограничение не коснется Москвы, Хабаровского края и Амурской области.

"Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства — основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%",— сказала она на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Соответствующий проект постановления правительства согласован с ведомствами, а также объединениями работников и работодателей, уточнила вице-премьер.

По данным Росстата, в сфере строительства заняты 6,3 млн человек. По словам госпожи Голиковой, мигранты составляют "значительную долю" работников сектора. Она не уточнила точное соотношение россиян и иностранцев среди строителей.

Ранее ограничений на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства не было. Если постановление будет принято, доля работников будет ограничена до 80% с 2019 года. В министерстве уточнили, что ограничение не коснется трех регионов — Москвы, Хабаровского края и Амурской области. В этих регионах предприятия смогут нанимать до 100% мигрантов.