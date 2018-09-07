Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
20:40, 07 Сентября 2018

Правительство планирует ограничить число строителей-мигрантов в регионах до 80%

По теме

Впервые за два года курс евро установился выше 80 рублей
07.09.18 21:05
Список литературы для курсовой: где найти уникальную информацию?
07.09.18 12:15
"Нежелание инвестировать в молочное животноводство не свидетельствует о серьезных планах"
07.09.18 12:00
Все новости
Загрузка...

Правительство России предлагает с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства, до 80% от общего числа рабочих на предприятии.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. При этом ограничение не коснется Москвы, Хабаровского края и Амурской области.

"Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства — основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%",— сказала она на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Соответствующий проект постановления правительства согласован с ведомствами, а также объединениями работников и работодателей, уточнила вице-премьер.

По данным Росстата, в сфере строительства заняты 6,3 млн человек. По словам госпожи Голиковой, мигранты составляют "значительную долю" работников сектора. Она не уточнила точное соотношение россиян и иностранцев среди строителей.

Ранее ограничений на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства не было. Если постановление будет принято, доля работников будет ограничена до 80% с 2019 года. В министерстве уточнили, что ограничение не коснется трех регионов — Москвы, Хабаровского края и Амурской области. В этих регионах предприятия смогут нанимать до 100% мигрантов.

По теме

Впервые за два года курс евро установился выше 80 рублей
07.09.18 21:05
Список литературы для курсовой: где найти уникальную информацию?
07.09.18 12:15
"Нежелание инвестировать в молочное животноводство не свидетельствует о серьезных планах"
07.09.18 12:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2018, 06:40
ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске
05.09.2018, 20:40
Ученые выявили смертельную опасность популярного в России обезболивающего
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
06.09.2018, 14:40
Когда в Карелию придут осенние холода, рассказали в Гидрометцентре
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 16:40
Политкухня
"Нашу пенсию унес депутат-единоросс" 2
В Петрозаводске прошел очередной, третий по счету митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
Обратная сторона молочного бизнеса Карелии 4
Сегодня 11:21
"Ярмарка новостроек": грамотный подход к выбору недвижимости
Сегодня 10:00
Хоть три, хоть четыре 3
06.09.2018 12:42
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 8
05.09.2018 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:06
Без политики
"Сегодня нет хиппи, но есть другие, а свобода – всегда свобода"
Олег Липовецкий рассказал "Столице на Онего" о работе над мюзиклом "Бременские музыканты" в Музыкальном театре Карелии.
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
04.09.2018 09:54
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 7
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел третий митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста
Сегодня 17:18
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»