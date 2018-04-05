Правительство планирует вовлечь церковь в борьбу с абортами в Карелии

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Заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков заявил о необходимости привлечения священников для работы с женщинами, планирующими прервать беременность.
Игорь Корсаков во время своего выступления на коллегии Минздрава в Петрозаводске высказал мнение о необходимости взаимодействия с церковью в работе с женщинами, планирующими сделать аборт.
"Сегодня надо и церковь к этому подключать. Почему мы это не делаем?",- заявил Корсаков.
Подробнее об идее Корсакова читайте в материале деловой интерне-газеты "Вести Карелии".
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