Правительство планирует вовлечь церковь в борьбу с абортами в Карелии

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков заявил о необходимости привлечения священников для работы с женщинами, планирующими прервать беременность.

Игорь Корсаков во время своего выступления на коллегии Минздрава в Петрозаводске высказал мнение о необходимости взаимодействия с церковью в работе с женщинами, планирующими сделать аборт.

"Сегодня надо и церковь к этому подключать. Почему мы это не делаем?",- заявил Корсаков.

Подробнее об идее Корсакова читайте в материале деловой интерне-газеты "Вести Карелии".