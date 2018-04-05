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Новости. Общество
13:23, 05 Апреля 2018

Правительство планирует вовлечь церковь в борьбу с абортами в Карелии

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Заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков заявил о необходимости привлечения священников для работы с женщинами, планирующими прервать беременность.

Игорь Корсаков во время своего выступления на коллегии Минздрава в Петрозаводске высказал мнение о необходимости взаимодействия с церковью в работе с женщинами, планирующими сделать аборт.

"Сегодня надо и церковь к этому подключать. Почему мы это не делаем?",- заявил Корсаков.

Подробнее об идее Корсакова читайте в материале деловой интерне-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-05 13:42:27
Правительству хоть как-то оправдаться нужно за средневековое братание с ними.
Мих
2018-04-05 13:35:47
Да уж они помогут . Одного такого святого из Москвы выслали , всё по пьянке " Мурку " пел.
Гость
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