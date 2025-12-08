Правительство поддержало идею чётких правил для свиданий в СИЗО

Правительство России готово поддержать законопроект, ужесточающий правила отказа в свиданиях для арестованных в СИЗО и сокращающий сроки рассмотрения соответствующих ходатайств.
Законопроект, инициированный депутатами, предлагает установить чёткие правовые рамки для предоставления свиданий, сообщает «Коммерсант». Ключевые изменения включают:
Рассмотрение ходатайства о свидании в течение трёх суток.
— Возможность отказа только при наличии «веских оснований», таких как нарушение прав других лиц или интересов следствия;
— Сокращение срока рассмотрения жалоб на отказ до 10 суток для следователей и 5 суток для суда (сейчас — до 30 дней).
Правительственная комиссия, давшая положительный отзыв, считает предложенные максимальные сроки рассмотрения жалоб «избыточными» и просит разработать отдельный, более сбалансированный порядок. Также чиновники предлагают обязать следователей и дознавателей оформлять отказы в виде мотивированных постановлений.
Эксперты поддерживают необходимость изменений. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян в беседе с «Ъ» назвал поправки разумными, направленными на исключение произвола. В то же время член СПЧ Ева Меркачева указывает на системную проблему:
Суд обычно не удовлетворяет такие жалобы, и это комплексная проблема, — заявила Меркачева.
По действующему закону «О содержании под стражей» арестованные имеют право на два свидания в месяц с родственниками продолжительностью до трёх часов. Чёткие сроки рассмотрения ходатайств и исчерпывающие основания для отказа в текущей редакции не прописаны.
Ранее мы сообщали, что в Карелии на протяжении пяти лет переполнены СИЗО.