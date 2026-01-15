Правительство пообещало активизировать борьбу с киберпреступностью

Второй пакет законодательных инициатив, направленных на усиление защиты от киберпреступников, начнет действовать осенью этого года.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что государство проанализирует новые подходы для противодействия мошенническим схемам в интернете. Это заявление прозвучало на заседании правительства, где обсуждались дополнительные меры по защите граждан от кибермошенничества.

Мишустин подчеркнул важность синергии между государством и бизнесом в борьбе с этой угрозой.



— Только объединив усилия, мы сможем значительно ограничить возможности злоумышленников обманывать граждан, — сказал он.

Первый этап комплексной стратегии по защите от мошенничества вступил в силу летом прошлого года. Он включает около 30 разнообразных мер, внедряемых постепенно. Например, с начала августа гражданам была предоставлена возможность отказаться от рекламных СМС, а с сентября — от нежелательных телефонных звонков.



