«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
В городе «П»: журналист и краевед вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»
13 января, 18:56 Статьи
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
Правительство пообещало активизировать борьбу с киберпреступностью

00:33

Сегежа осталась без света

23:42

В Карелии обнаружена ферма с заледеневшими останками животных 18+

23:27

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 15 января

22:20

Под домашний арест отправлен главврача больницы в Новокузнецке

20:32

Найдены самая дешевая и самая дорогая продаваемые в Петрозаводске квартиры

20:05

В Сегеже на городских маршрутах остался всего один автобус

19:30

В Карелии стартовала декларационная кампания-2026: как отчитаться о доходах и не попасть на уловки мошенников

18:39

Костомукшский блогер рассказала, как добилась успеха в соцсетях

17:29

Без существенных осадков и до -15°С ожидается в Карелии 16 января

17:08

По поручению главы Карелии завершена реконструкция карантинного помещения на племпредриятии «Карельское»

17:00

Первый из десяти новых автобусов «СИМАЗ» вышел на линию в Петрозаводске

16:42

В Петрозаводске стартует показ третьей части фильма «Аватар»

16:27

Умерла экс-глава Муезерского городского поселения

16:16

Бывший управляющий АО «Пряжинское» предстанет перед судом по обвинению в присвоении средств

16:07

В Карелии определены места крещенских купаний

15:59

Карелия вошла в топ-10 регионов России с самыми доступными ценами на аренду загородных домов в январе

15:45

Минздрав Карелии информирует о режиме работы городских поликлиник Петрозаводска в выходные дни

15:37

Житель Карелии отсудил почти 3 млн рублей у петербургского работодателя

15:20

Названа дата открытия фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске

15:08

Летевший к Земле «астероид» удаляется от планеты

15:01

Начать с нуля: Билайн сделал бесплатным «Чистый номер»

14:47

Путин сегодня выступит с важным заявлением по внешней политике

14:40

Строительство второго дома ЖК «Флотилия» завершается, но свободные квартиры еще есть

14:30

Флюорографию и маммографию смогут сделать жители Лахденпохьи

14:20

Учёные из Карелии ищут в дельте Меконга живые «датчики» планеты

14:11

Спрос на резервное копирование в облаке у предприятий Карелии вырос более чем в два раза

14:07

Бобры перегрызли кабель и чуть не оставили без связи 13 тысяч человек в соседнем с Карелией регионе

14:02

Новым директором Пушкинского музея стала уроженка Петрозаводска Екатерина Проничева

13:47

Тропу к самой большой ели Фенноскандии в Карелии почистили и запретили по ней ходить

13:35

В Карелии мужчина более года жил на пенсию умершей матери

13:22

Житель Сегежского округа Николай Кабанов погиб в ходе СВО

13:05

Карельский Роспотребнадзор открыл формулу идеального дня школьника

12:43

Скончался подполковник УФСИН Карелии в отставке Дмитрий Поляков

12:32

Полиция вычислила мошенника, который обманул жителя Карелии

12:12

Петрозаводчан зовут посчитать городских уток

12:02

Карельское золотное шитье покажут на выставке в Париже

11:46

Средняя зарплата дворников в России выросла почти до 100 тысяч рублей

11:20

Сальмонелла и кишечная палочка обнаружены в продукции из «ВкусВилла» в Петрозаводске

11:05

Все рестораны KFC в России прекратили существование

10:55

Круглогодичный автобусный маршрут соединит Петрозаводск и Гирвас

10:46

74-летняя петрозаводчанка нашла необычную подработку и лишилась всех сбережений

10:35

Для чего нужна доработка сайтов на Битрикс

10:30

На Солнце произошла сильная вспышка

10:12

Карельские приставы выставили на торги автомобили должников

09:54

Умер известный петрозаводский предприниматель Вячеслав Ли

09:27

Бывшую котельную в Карелии вновь выставили на торги

08:59

Кот из России признан самым красивым в мире

08:41

Пункты приёма живых новогодних ёлок открылись в Петрозаводске и Лахденпохье

08:22

Торговец нелегальными сигаретами из Беломорска предстанет перед судом

08:03

Инновационный препарат от рака поступил в медучреждения России

07:44

Молоковоз перекрыл дорогу в Прионежье после столкновения с легковым авто

07:22

Синоптики рассказали, когда в Карелию придут самые сильные морозы

07:00

Жилой дом практически полностью сгорел в Пудожском районе

06:41

США приостановили выдачу иммиграционных виз для граждан России

00:15
Правительство пообещало активизировать борьбу с киберпреступностью
Сегодня 00:33 Общество
Второй пакет законодательных инициатив, направленных на усиление защиты от киберпреступников, начнет действовать осенью этого года.

фото: © Столица на Онего

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что государство проанализирует новые подходы для противодействия мошенническим схемам в интернете. Это заявление прозвучало на заседании правительства, где обсуждались дополнительные меры по защите граждан от кибермошенничества.

Мишустин подчеркнул важность синергии между государством и бизнесом в борьбе с этой угрозой.

— Только объединив усилия, мы сможем значительно ограничить возможности злоумышленников обманывать граждан, — сказал он.
Ожидается, что второй пакет законодательных инициатив, направленных на усиление защиты от киберпреступников, начнет действовать осенью этого года.

Первый этап комплексной стратегии по защите от мошенничества вступил в силу летом прошлого года. Он включает около 30 разнообразных мер, внедряемых постепенно. Например, с начала августа гражданам была предоставлена возможность отказаться от рекламных СМС, а с сентября — от нежелательных телефонных звонков.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что в полицию Кондопожского района обратился мужчина, ставший жертвой дистанционного мошенничества. Он пытался приумножить свои накопления, но в итоге лишился более двух миллионов рублей. Выгодное, на первый взгляд, предложение заработка в сети оказалось аферой.

