Правительство предложило оставить должникам прожиточный минимум

Гражданину с долгами и его детям гарантируют защиту от взыскания средств в пределах прожиточного минимума.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, призван обеспечить "справедливую неприкосновенность минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении". За должником-гражданином сохраняются доходы в размере не менее прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ для соответствующей социально-демографической группы населения на момент принятия решения о взыскании, говорится в документе, сообщает "Интерфакс".

Проект закона предусматривает также возможность отступления от этого правила. "По ходатайству должника-гражданина суд вправе увеличить размер заработной платы и иных доходов должника-гражданина, на которые не может быть обращено взыскание, с учетом расходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", - говорится в документе.

Законопроект вводит институт специальных банковских счетов, взыскание средств на которых ограничено или запрещено совсем. Гражданин, говорится в документе, вправе открывать такие счета для получения заработной платы и иных доходов из внешних источников, но сам делать на них переводы не сможет. Выдача или списание средства со спецсчетов, если этот законопроект будет принят, будет допускаться только по распоряжению владельца счета, постановлению судебного пристава-исполнителя или по решению суда. При этом постановление пристава или решение суда обязательно должно содержать указание, что взыскание производится именно со специального банковского счета.

Минэкономразвития также предлагает улучшить положение пенсионеров. Действующее законодательство (статья 101 закона об исполнительном производстве) устанавливает, что взыскание может быть обращено на страховую пенсию по старости, инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату и пособие по временной нетрудоспособности. Теперь же все выплаты по обязательному социальному страхованию собираются отнести к видам доходов, на которые по закону об исполнительном производстве не может быть обращено взыскание.

Впрочем, в закон о страховых пенсиях вносится не вполне тождественная поправка. "Размер удержания из страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется с соблюдением условия о том, что за гражданином сохраняются доходы в размере не менее величины прожиточного минимума", - говорится в законопроекте.

Законопроект предусматривает его вступление в силу спустя 90 дней после дня официального опубликования.